الإمارات.. 102 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

2020/03/29 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.وتعود الحالات […]

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