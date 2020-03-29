حلب… رغيف الخبز بسعر ربطة كاملة!

2020/03/29 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر الخبز في مدينة حلب، ووصل سعر الرغيف الواحد إلى سعر ربطة كاملة وهو (٥٠) ليرة سورية، وذلك بالتوازي مع مع رداءة جودة الرغيف.ورفع بائعو “بسطات” #الخبز في

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