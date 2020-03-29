🟠(ألجُعالة) بدل (أموال مجهولة المالك)!

2020/03/29 | 21:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الفساد في العالم عموما وفي العراق خصوصا شبه لعبة يحصل المتحاصصون على المال أكثر بسببها ..مَنْ يُتقن اللعبة و يتفنّن فيها أكثر من خلال وجود حلول و مخارج […]

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