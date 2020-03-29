🟠ياأصحاب_العقارات_خفضوا_الإيجارات

2020/03/29 | 21:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج قديما قيل” في ظل حكومة فاضلة الفقر عار، وفي ظل حكومة سيئة الغنى هو العار” وبما أن العراق خصوصا والأمة العربية عموما تعيشان اليوم أسوأ حقبة في تأريخهما […]

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