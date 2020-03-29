ممثلها: خبراء من منظمة الصحة العالمية سيصلون العراق

2020/03/29 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود 4 انواع من اعراض فيروس كورونا المستجد، فيما حددت آلية للحد من انتشاره في العراق.

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