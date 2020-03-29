فرنسا تسجل 292 وفاة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقالت السلطات، في بيان، إنه "تم تسجيل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، بنسبة أقل بنحو 13% عن اليوم السابق، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في فرنسا بفيروس كورونا إلى 2606 حالة".وأضافت أن "هذا يأتي في الوقت الذي تسابق الحكومة الزمن لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة في الشرق".وبينت انه "يتم تسجيل حصيلة الحكومة اليومية فقط أولئك الذين يموتون في المستشفى، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن من جمع بيانات عن الوفيات في منازل التقاعد من الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة".وقال رئيس وكالة الصحة العامة الفرنسية، جيروم سالومون، إن "عدد حالات الإصابة المعروفة ارتفع إلى 40 ألفاً و174 حالة، بدلا من 37 ألفاً و575 حالة عن اليوم السابق".بحسب وكالة "رويترز".وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد سجلت أمس السبت 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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