2020/03/29 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للعهد: الفايروس الحالي هو من السلاله السابعة لفايروسات كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للعهد: الفايروس الحالي هو من السلاله السابعة لفايروسات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).