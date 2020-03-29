🟠الحرب العالمية الثالثة وسيناريو الرعب

2020/03/29 | 21:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن مليحات (الكعابنة) الحرب العالمية الثالثة هو الاسم الذي يطلق على نزاع عسكري افتراضي على مستوى العالم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وقد بدأ استخدام هذا المصطلح منذ نهاية الحرب […]

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