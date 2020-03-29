🟠 مركز الاعلام الرقمي يحذر مستخدمي الواتساب من فتح روابط مجهولة المصدر حول فايروس كورونا

2020/03/29 | 21:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ** نصح #مركز_الاعلام_الرقمي DMC مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري مثل الواتساب والفيسبوك ماسنجر والفايبر والتيلغرام، بالحذر من الروابط غير معروفة المصدر التي تدعي تقديم معلومات عن فايروس كورونا المستجد، حيث عمد […]

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