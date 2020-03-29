2020/03/29 | 21:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر تطورات وباء #كورونا في #العراق، سجّلت #وزارة_الصحة العراقية /41/ إصابة جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وارتقت #النجف إلى المرتبة الثانية في الإصابات خلف #بغداد العاصمة.ومنذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” في تصاعد في العراق: انهيار تام إن لم يُلتزَم بالحظر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” في تصاعد في العراق: انهيار تام إن لم يُلتزَم بالحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).