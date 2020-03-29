محمد عبد الشفيع عيسى - الليبراليون الجدد في الوطن العربي على مقاعد الحكم

2020/03/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى كيف نفهم واقعنا العربي الراهن، وكيف ننظر إلى الأمام ؟ هذا هو سؤال الساعة حقا.لقد وجدنا من خلال إنعام النظر في الأحوال العربية الراهنة، ومنها الحالة المصرية، أن بلدان العالم العربى و الإسلامى، من المنظور التاريخي، قد بقيت تسبح فى بحر هائج مختلط الأمواج، من القديم والجديد طوال مئات السنين.وإن اقتصرنا على نصف القرن الأخير، أو أقل قليلا، فإننا نجد أن هياكلنا الاجتماعية، ومن ثم السياسية، امتلكت......

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