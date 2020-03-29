عدلي عبد القوي العبسي - سورون الى الهلاك فصل ما قبل النهايه

2020/03/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي في الخيال المستقبلي يتحدث الكثير من المستقبليين عن التفوق الصيني في منتصف القرن الحاليهذا امر ليس بالمستبعد بل ويصدقه حتى الانسان العادي البسيط بل يكاد ان يكون اقرب الى المستقبليات المحتمل جدا حدوثها منه الى نوع من الخيال المستقبلي ان جاز التعبير منذ زمن ثمه اجماع بان القرن الحالي هو قرن الصعود الصيني والمقصود هنا الصين وحلفائها المشرقيين كتبت انا قبل سنوات قصه خياليه......

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