بابل تستعين بـ

2020/03/29 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاحد، بقيام قيادة الشرطة بالاستعانة بقوات الرد السريع (سوات) لتشديد فرض حظر التجوال الوقائي.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "قوات الرد السريع (سوات) تولت الان مهام تطبيق قرار حظر التجوال في شارع 40 وسط مدينة الحلة".وأضاف ان "سبب تولي قوات الرد السريع هو ما لوحظ اليوم من وجود حركة من قبل المواطنين بعد يومين من الالتزام التام".

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