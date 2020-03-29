صالح وولي عهد ابو ظبي يؤكدان على تكثيف التعاون الدولي لمكافحة كورونا

2020/03/29 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، تطوير العلاقات الثنائية، وإمكانية احتواء فيروس كورونا.وذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام"، أن صالح وآل نهيان بحثا هاتفيا، العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات انتشار فيروس كورونا والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.واشارت الوكالة الى ان "ولي عهد أبو ظبي أكد أن دولة الإمارات حريصة على التعاون والتنسيق مع العراق في احتواء ومعالجة تداعيات انتشار الفيروس في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم أجمع".من جانبه أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح عن شكره وتقديره لآل نهيان، مثمنا مبادراته "الأخوية والإنسانية وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه الشعب العراقي الشقيق لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم كافة في ظل انتشار وباء كورونا".واكد صالح على "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العراق وحرصه الدائم على ترسيخها على مختلف الأصعدة"، مشيدا بـ"مواقف الإمارات العربية الأصيلة الداعمة والمساندة للعراق في مختلف المراحل".كما اتفق صالح وال نهيان على "أهمية تكثيف التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشترك وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول لمكافحة وباء كورونا والحد من تداعياته في الجوانب كافة الإنسانية والصحية والاقتصادية على المجتمعات ودول العالم".

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