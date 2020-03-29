الصحة العراقية تكشف سبب وفاة المصابين بفيروس كورونا وترهن ارتفاع الإصابات بهذا الأمر

2020/03/29 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الأحد، خاطبنا كل المعنيين بضرورة التوعية وعدم التجمعات لا سيما الزيارة الشعبانية القادمة.وذكر البدر في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “مؤشر الاصابة بالفايروس ارتفع بعد زيارة الامام موسى الكاظم وامريكا بالمرتبة الاولى بعدد الاصابات بعدها ايطاليا ثم الصين”.وأضاف، “تقليل […]

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