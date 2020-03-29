2020/03/29 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان من المقرر اعادة الطلبة الكورد الثلاثمائة العالقين في اليونان بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا، يوم غد الاثنين.وجاء في بيان للدائرة ورد لشفق نيوز، انه بامر من رئيس حكومة الاقليم، وبعد المساعي والمحاولات التي بذلتها دائرة العلاقات الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلية حكومة الاقليم في بغداد ودائرة البروتوكول، وصلت المساعي اخيرا الى نتيجة امكانية فتح طريق عودة الطلبة الى اقليم كوردستان.واضاف ان الطلبة سيعادون الى الاقليم يوم غد الاثنين 30 اذار الجاري جوا عبر رحلتين الى مطار اربيل الدولي، مطالبا الطلبة الحضور في الساعة العاشرة من صباح يوم غد بتوقيت قبرص الى مطار ارجان الدولي لغرض العودة الى الاقليم.وقدم البيان الشكر الى "الزملاء" في الحكومة الاتحادية الذين قدموا التسهيلات والتنسيق لهذا الغرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة 300 طالب كوردي عالقين في قبرص) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة 300 طالب كوردي عالقين في قبرص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).