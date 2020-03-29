2020/03/29 | 21:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الكلاب السائبة تقتل طفل في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة من الكلاب السائبة تقتل طفل في واسط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة من الكلاب السائبة تقتل طفل في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).