الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش قرب خانقين

2020/03/29 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، احباط محاولة تسلل لداعش في اطراف خانقين شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "عجلة داعشية حاولت التسلل إلى اطراف منطقة بانميل قرب قضاء خانقين( ١٠٥ شمال شرق بعقوبة ) الا انه تم كشفها من قبل كاميرات مراقبة وتم التصدي لها"، لافتا الى ان "التنظيم كان ينوي استهداف نقاط المرابطة المتقدمة للحشد ".وأضاف المصدر، ان "الوضع تحت السيطرة وبدات قوات امنية مشتركة والحشد الشعبي بتمشيط المنطقة".

ونفى المصدر "وقوع اي اصابات في صفوف الحشد اثر التصدي للتسلل الداعشي".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، تمديد حظر التجوال لغاية الـ11 من شهر نيسان المقبل، فيما اصدرت 12 قرارا وتوصية جديدة.

وجاء في بيان القيادة، "على ضوء مقررات خلية الازمة التي عقدت في مبنى محافظة الانبار برئاسة

بغداد اليوم- بغداد

نفى صفاء التميمي، المتحدث باسم سرايا السلام، اليوم الأحد، انسحابها من بعض قواطع المسؤولية من أجل تطبيق حظر التجوال في بعض مناطق شرقي بغداد ومنها مدينة الصدر.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا صحة للانباء التي تحدثت

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد (29 آذار 2020) عن تأثير الانسحاب الأمريكي في القواعد المنشرة بمناطق ذات اغلبية سنية في العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الانسحاب

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