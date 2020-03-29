النقل: وصول 141 مواطناً عراقياً عالقاً في روسيا

2020/03/29 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، وصول 141 مواطناً عراقياً كانوا عالقين في روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن "141 مواطناً عراقياً كانوا عالقين في روسيا وصلوا إلى البلاد، وذلك كوجبة أولى برحلة جوية استثنائية".

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، في وقت سابق من اليوم الأحد، جدول الرحلات الاستثنائية ليوم غد الاثنين.

وبحسب الجدول، ستكون هناك أربع رحلات من العاصمة بغداد إلى العاصة اللبنانية بيروت وبالعكس، أما الرحلة الخامسة فستكون من بغداد إلى دبي وبالعكس.

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول الصحة العامة في محافظة ديالى، نبيل فاضل، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تسبب فيروس كورونا بالضعف الجنسي للمصابين، وانخفاض معدل الخصوبة لدى الرجال.

ونفى نبيل فاضل، في حديث لـ(بغداد اليوم)، "وجود

بغداد اليوم - بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل الاحد 29-3-2020، مغادرة 18 شخصاً بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي اثر الاشتباه باصابتهم بكورونا.

وذكر دائرة صحة بابل في بيان أن" 18 شخصاً غادورا المستشفى بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي كانوا

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