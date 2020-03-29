شاهد... الجيش الأمريكي يسلم قواعده الى القوات العراقية

2020/03/29 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات التحالف الدولي بقيادةِ اميركا قاعدة "كي وان" في كركوك الى السلطاتِ العراقية وذلك قبيل الانسحاب منها.وكشف مصدر امني ان القوات الاميركية بصد...

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