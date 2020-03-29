الخارجية العراقية تعلن اعادة العالقين في موسكو وبيروت

2020/03/29 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، عن تسيير رحلتين جويتين غداً لاعادة عراقيين من بيروت....

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