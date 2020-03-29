بالفيديو..تعرف على تفاصيل منع دخول شاحنات الخضروات لبغداد

2020/03/29 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يسعى وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاحد، لحل أزمة جديدة مع دخول حظر التجوال بسبب كورونا اسبوعه الثاني.وتشير عدة مصادر وشهود عيان الى ان العديد من شاحنات نقل الخضروات من محافظة ديالى عالقة على الحدود مع العاصمة بغداد وهو ما ينذر بارتفاع الاسعار في الفترة المقبلة.يرجى نشر المقطع للمساعدة […]

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