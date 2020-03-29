2020/03/29 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 60 سنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 60 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).