🟠–كرونا والعقوبة الالهية

2020/03/29 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان هذا الوباء الذي نزل علي الارض بدون سابق انذار وانتشر بسرعة الضوء بربوع المعمورة لايمكن الا ان تكون عقوبة ربانية علي معاصي البشر التي فاقت علي التمرد الشخصي واصبحت […]

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