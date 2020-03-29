🟠الامام زين العابدين.. مدرسة النضال السلمي ضد الديكتاتورية

2020/03/29 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * جميل ظاهري ساد العالم الاسلامي خاصة تلك المناطق التي يقطنها أهل البيت وشيعتهم آنذاك كالمدينة في الحجاز والعراق بعد فاجعة كربلاء الدموية سنة 61 للهجرة جو من الرعب والارهاب […]

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