وصول الرحلة الاستثنائية الاولى لعراقيين من موسكو

2020/03/29 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاحد وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة القادمة من موسكو الى مطار بغداد الدولي الخاصة بإجلاء المواطنين العراقين العالقين في روسيا واعادتهم الى خلال 24 ساعة.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 141 على متن الطائرة التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي تحمل الطراز B737/YI-ASV بعد ان تم استحصال الموافقات الاصولية من مجلس الوزراء وخلية الازمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في موسكو لغرض تسهيل اجراءات العودة".واضاف "جميع الوافدين الى مطار بغداد الدولي من الجالية العراقية خضعوا لفحوصات دقيقة من قبل لجان طبية متخصصة معتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية للكشف والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد".يذكر ان وزارة النقل خصصت رحلات مجدولة مباشرة مع عدد من القطاعات لغرض اجلاء العراقين العالقين فيها والمغادرين خلال الثلاثة اشهر الماضية ولم يتمكنوا من العودة لتوقف المجال الجوي وفق قرارات لجنة الامر الديواني (55)لسنة 2020 بسبب تداعيات ازمة كورونا.وتشير الوزارة إلى ضرورة اعتماد مواعيد الرحلات حصراً من خلال موقعي وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية المبينة أدناه ..الموقع الرسمي لوزارة النقل العراقية: ‏https://www.motrans.gov.iq/

الموقع الرسمي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية: https://ia.gov.iq/

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