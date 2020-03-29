بالصور والتفاصيل..ماذا ترك التحالف الدولي ورائه في قواعد القائم وk1 والقيارة؟

2020/03/29 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاحد، تسلم قاعدة K1 الجوية في كركوك، في ثالث انسحاب للقوات الاجنبية من قواعد عسكرية برية وجوية في الاراضي العراقية منذ أكبر انتشار للتحالف آبان مساعدة القوات العراقية في عمليات الحرب داعش.وغادرت قوات التحالف في قاعدة “كي وان” بكركوك التي تقدر قوامها بنحو 300 عنصر، تاركة خلفها […]

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