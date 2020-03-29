الحشد يتصدى لهجوم داعشي في خانقين

2020/03/29 | 22:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الحشد الشعبي، عن صد هجوم لداعش الارهابي في خانقين مساء اليوم الاحد.

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