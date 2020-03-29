بعد افتقارها لايام.. ماء ذي قار تؤكد توفير مادة الكلور

2020/03/29 | 22:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اعلنت مديرية ماء ذي قار، الاحد، عن توفير مادة الكلور المعقمة لمياه الشرب بعد ان افتقدتها محطات التغذية طيلة الايام القليلة الماضية بسبب شحتها.

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