خلية الأزمة النيابية: الأيام المقبلة حاسمة لتفشي الوباء او انحساره داخل للبلاد

2020/03/29 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت خلية الازمة النيابية الاجتماع الرابع لها برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وحضور وزير التجارة محمد العاني ومحافظ البصرة اسعد العيداني، وقائد القوة الجوية شهاب جاهد خان

واتفقت خلية الازمة مع وزير التجارة على مجموعة اجراءات واستثناءات لدعم عمل الوزارة والاعفاءات الضريبية للقطاع الخاص والتجار سيما في الظرف الراهن الذي يستدعي تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية خلال فترة الحظر، ومطالبة مجلس الوزراء بالعمل على اقرارها خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المشكلة لوباء كورونا، والتصويت على توفير تخصيصات مالية طارئة اسوة بالصحة.

وطالب الكعبي، مجلس الوزراء بالموافقة على شراء الاجهزة الطبية للبصرة حسب التخصيصات المؤمنة سابقا لدى المحافظة، مؤكدا ان العشرة ايام المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لتفشي الوباء او انحساره داخل للبلاد، ويعتمد ذلك على مدى وعي والتزام المواطن بتطبيق الارشادات والبقاء في المنازل وعدم الاختلاط، فضلا عن ضرورة ادامة دعم الدولة لأصحاب القوت اليومي ومساندة الفعاليات المجتمعية والانشطة التكافلية والخيرية الصادقة.

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