الزرفي : صراع واشنطن وطهران لهُ انعكاسات سلبية على أوضاع العراق

2020/03/29 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

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أقر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بتأثير الصراع الأميركي الإيراني على العراق

واكد في تصريح، أن ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، وخاصة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق.

وأضاف، أن حكومته ستبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة من تداعياته الخطيرة، مختتما بقوله إن العراق اولاً.

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