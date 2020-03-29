تسجيل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكورونا حول العالم

2020/03/29 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخص.

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