خراب العراق من أين نبدأ لاصلاحه

2020/03/29 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي مظاهر الخراب -المظهر الاجتماعي متمثلا بتواضع الخلفيات الاجتماعية والعلمية للنخبة الحاكمة -المظهر السياسي متمثلا بفشل العملية السياسية والياتها بالتعبير عن الحقائق السياسية.-المظهر الاداري متمثلا بعدم قدرة النخب الحاكمة بتوفير الخدمات الاساسية للناس.-الفشل في بناء مؤسسات دولة والفصل بين السلطات.يرى كثيرون ان طريق الاصلاح يبدأ باصلاح العملية السياسية التي ...

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