النصر: الزرفي لا يعتزم الاعتذار واختيار الوزراء ينتهي خلال عشرة

2020/03/29 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يواصل معركته ضدّ المكلف لجعله ينسحب أو يسقط بالتصويت بغداد- وعد الشمري: أكدت كتلة النصر، أمس الأحد، مضي رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي بمهمته، نافية نيته الاعتذار، مشددة على أن عملية اختيار الوزراء سوف تنتهي خلال الأيام العشرة المقبلة، لافتة إلى تلقيه السير الذاتية لعدد من المرشحين، وأن الاختيار سيكون بالتشاور مع الكتل السياسية....

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