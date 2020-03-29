نائبة تقترح بدائل للاعتماد على التعليم الالكتروني منها خفض درجات النجاح

2020/03/29 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد: اقترحت النائبة عن تحالف سائرون، ايناس المكصوصي، اليوم الاحد، عدم الاعتماد على التعليم الالكتروني لعدم جدواه لأسباب عدة، مقترحة عدداً من الآليات لاعتمادها بلاد من ذلك.وقالت المكصوصي في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “بسبب ما يمر به البلد من ظروف أدت الى تأخر بدء العام الدراسي 2019/2020، وما نشهده الآن من ...

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