حذرت من الزيارات الدينية .. الصحة العالمية : ايران تراخت مع خطر الوباء ونقلته الى العراق

2020/03/29 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جنيف أكد ممثل منظمة الصحة العالمية “ادهم إسماعيل” اليوم الأحد، أن حدوث أي زيارة مليونية في العراق، قد يؤدي لخروج انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، عن السيطرة والدخول إلى مرحلة خطيرة للغاية.وقال إسماعيل في مقابلة متلفزة، بخصوص الوضع في العراق، ومدى خطورة كورونا، “نتوقع استجابة الناس لتحذيراتنا بعدم المشاركة بالزيارة الشعبانية في 15 شعبان.وتابع إن “حدثت أي زيارة مليونية في كربلاء فستخرج الأمور عن السيطرة ويدخل العراق مرحلة خطيرة للغاية”، مؤكدا أن “العراق ليس بمقدوره تحمل إصابات بالآلاف”.ونبه إلى أن “إيطاليا وصلت لمرحلة عدم القدرة على استقبال المرضى، من يتصل ويقول أن لديه أعراض يقولون له اذهب لأقرب صيدلية”.ورأى أن “تسجيل 60-70 حالة يومياً حالة أمر مقبول في العراق بالنظر إلى امكانياته البسيطة”، مشيرا إلى أن “العراق استقبل أجهزة متطورة وجيدة جداً تخص كورونا من الصين”.وبخصوص، أزمة الكمامات والمعقمات، قال إسماعيل، أن “هناك أزمة عالمية بشأن الكمامات والمطهرات”.وأضاف أن “العراق يتبع شفافية عالية ومطلقة بإعلانه عن أرقام الإصابات”، مشيرا إلى أن “هناك دول لا تسجل الأرقام الصحيحة للإصابات بكورونا”.ولفت إلى أن “أميركا وإيطاليا اعتقدت أن نظامها الصحي كفيل بالتعامل جيداً مع كورونا ومنع حصول إصابات عالية وأبقيتا حدودهما ومطاراتهما مفتوحة”، مبينا أن “التجمعات على الشواطئ في أميركا السبب الرئيس لانتشار العدوى وأية تجمعات مهما كانت في العراق ستكون خطئاً كبيراً”.وبخصوص الوضع لدى الجارة الشرقية، قال ممثل الصحة العالمية، أن “إيران تراخت في التعامل مع خطر كورونا وأجرت انتخابات ولم تقطع رحلاتها مع الصين أيام تفشي المرض فيها”.وتابع أن “إيران تسبب بدخول كورونا لـ 17 دولة ، ولولاها لما كانت هناك إصابات في العراق”.وتابع أن “الأبحاث السريرية تتطلب 9 أشهر قبل الوصول لعلاج شامل لكورونا”، مشيرا إلى أن “الشتاء المقبل قد يشهد اكتشاف علاج لكورونا”.وعن تأثر الفيروس الخطير بدرجات الحرارة، بين إسماعيل “المفروض أن أي فيروس تقل فاعليته ما بين درجة حرارة 35-40 ويموت بدرجة حرارة 55”.

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