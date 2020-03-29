9 مسلسلات للمشاهدة العائلية بالحجر المنزلي

2020/03/29 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عرض موقع “بازفيد”، عددا من المسلسلات التلفزيونية المسلية، للمشاهدة العائلية، لا سيما أنها مخصصة لجميع الأعمار.وتاليا أبرز هذه المسلسلات للتسلية خلال الحجر الصحي المنزلي للعائلة: Sarah Jane Adventure (مغامرات سارة جين) تلعب الصحفية “سارة جين سميث” بطولة الأحداث، حيث تقوم بمغامرات متوالية في مواجهة القوى الشريرة؛ سعيا منها إلى إنقاذ العالم.[…]

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