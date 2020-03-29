2020/03/29 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: أطلقت منصة “يس عراق” خدمة جديدة، هي الثانية من نوعها في متابعة تداعيات انتشار وباء كورونا في العراق والعالم.تضمنت الخدمة الجديدة في واجهة الموقع، التحديث الآلي لإرقام حالات الاصابة والوفيات والشفاء من الفيروس في العراق والعالم.وكانت منصة “يس عراق”، قد أطلقت الخدمة الخبرية الخاصة بتغطية كل النشاطات والفعاليات والبيانات بشأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“يس عراق” تطلق الخدمة الجديدة الثانية لتغطية تداعيات كورونا في العراق والعالم،،تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“يس عراق” تطلق الخدمة الجديدة الثانية لتغطية تداعيات كورونا في العراق والعالم،،تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).