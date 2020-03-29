بعد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون.. فيروس كورونا يضرب قلب السياسة في بريطانيا

2020/03/29 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة الماضي، قال وزير الصحة إنه مصاب بالفيروس، وأعلن كبير المستشارين الطبيين انجلترا أيضا ظهور أعراض المرض عليه، ولا يعد ذلك مفاجأة كبيرة.ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانوا قد نقلوا العدوى إلى بعضهم أم أنهم أصيبوا بها من شخص […]

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