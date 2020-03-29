🟠مصدر:احتجاز وزيرة التربية واعتقالات بفضيحة فساد كبرى

2020/03/29 | 22:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مقرب” ان تحقيقات هيئة النزاهة وضعت أمس السبت وزيرة التربية (سها العلي) تحت الحجز القضائي في فندق بابل، واعتقلت مدير مكتبها (هيثم الدليمي)، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية […]

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