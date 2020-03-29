وزير صحة كوردستان يحث على تشديد الاجراءات لمواجهة كورونا

2020/03/29 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حث وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الاحد، على شديد الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.وقال سامان برزنجي في بيان، "وفق التقيمات، يتطلب تشديد الاجراءات لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا".واضاف "لتكن صحة المواطنين فوق جميع الاعمال الاخرى، فبالتزامنا المنازل والابتعاد عن التجمعات سنحمي اكثر كوردستاننا الحبيبة".وسجل اقليم كوردستان إصابة 128 حالة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة و55 حالة تماثل للشفاء.

واتخذ اقليم كوردستان عدة اجراءات بشكل تصاعدي للوقاية من فيروس كورونا، منها تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال.

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