الزراعة تدعو المحافظين الى استثناء اقسام الثروة الحيوانية و وقاية المزروعات من حظر التجوال

2020/03/29 | 22:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، المحافظين الى استثناء الكوادر الزراعية في المحافظات من قرار حضر التجوال.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته "الغد برس"، بأن "الظروف التي يمر بها بلدنا نتيجة انتشار فايروس كارونا تتطلب تظافر الجهود من اجل درء هذا الوباء ومنها تطبيق الارشادات الصحية والقرارات ذات الصلة ، وتزامنا مع تأمين الامن الصحي للمواطنين فلابد من تأمين الامن الغذائي من اجل استمرار ديمومة الحياة في هذا الظرف الحرج".

واكد على ان "وزارة الزراعة قد وفرت مختلف المنتجات الزراعية للمواطنين وبواقع (٢٥) مادة زراعية وبأنسيابية متسارعة وبأسعار مناسبة ومن اجل اًستمرار استدامة وفرة الامن الغذائي، لابد من توفير الدعم اللوجستي من قبل الملاكات الزراعية المختصة للقطاع الزراعي"، داعياً المحافظين كافة الى "استثناء الكوادر الزراعية لاقسام الثروة الحيوانية في مديريات الزراعة لما تقدمه من خدمات في تجهيز الاعلاف الى منتجي الدواجن ومحطات الابقار وتربية الاغنام والاسماك من اجل استدامة الانتاج بألاضافة الى اقسام وقاية المزروعات، لما تقوم به من تقديم الخدمات الوقائية للمزارع سواء في مجال المبيدات ومكافحة الافات والحشرات والادغال التي ترافق زراعة المحاصيل الزراعية في هذا الوقت تحديدا".

واضاف "كذلك الاقسام البيطرية لاجل تقديم اللقاحات البيطرية والمعقمات، ومكافحة الافات التي تؤثر على الثروة الحيوانية وضمان سلامة انتاجها"، مشيرأ الى ان "الصلاحيات الادارية والمالية لمديريات الزراعة وحسب قانون (٢٠) مختصة بالمحافظين".

وتابع نهيب "بجميع السيطرات بتسهيل مرور المركبات الخاصة بنقل المنتجات الزراعية والاعلاف والاسمدة واللقاحات البيطرية، فضلا عن الملاكات الزراعية المرافقة لها".

تجدر الاشارة الى أن وزارة الزراعة وبتوجيه من وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني اوعزت الى دوائر الثروة الحيوانية والبيطرة وشركات النهرين والعراقية والتجهيزات الزراعية بمواصلة العمل لاجل تقديم الدعم والاسناد لقطاع الثروة الحيوانية وتجهيز الاسمدة للفلاحين، بغية مواصلة الانتاج واستدامة وفرة المنتجات الزراعية وايصالها للمواطنين بأنسيابية عالية وبأسعار مناسبة.

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