مراسلنا: إصابة إثنين في إطلاق نار بجنازة شيخ عشيرة متوفي شمالي الناصرية

2020/03/29 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مراسل العهد نيوز في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن أثنين من المواطنين أصيبوا خلال إطلاق نار في جنازة شيخ عشيرة توفي مساء اليوم.وقال المراسل، بأن “شيخ نصيف جاسم وهو شيخ عشيرة الفرطوس في القضاء قد توفي مساء اليوم، مما قام أفراد القبيلة بإطلاق النار”.وأوضح المراسل، بأن […]

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