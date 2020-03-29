2020/03/29 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز لعل التقارير المحلية والعالمية التي تتحدث عن حالة الهلع العالمي من تفشي وباء كورونا ترجع في شقها الموضوعي إلي أن النظام الرأسمالي العالمي في طوره الجديد أضعف قدرة النظام الصحي العالمي علي مواجهة مثل هذا الحدث الذي يتهدد الإنسانيةنظام ضغطت مؤسساته الدولية المالية علي دول وحكومات العالم الفقير من أجل ضغط الإنفاق علي الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي ، ويتم ذلك منذ عقود في ظل استجابة الأن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - الوباء الحقيقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حمدى عبد العزيز - الوباء الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).