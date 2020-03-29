حمدى عبد العزيز - ماينبغي أن تجيب عليه يامولانا ..

2020/03/29 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز يامولانا الطيب ..قلت أن عبد الناصر ارتمي في أحضان السوفييت ..وأنه أفسد الأزهر ، وأفسد كيت وكيت ..ونحن نسألك بدورنا ، وبغض النظر عن الدفاع عن عبد الناصر أو تقييم مسيرته الوطنية أو انتقاده (وهذا حق للجميع ، وعبد الناصر الزعيم الوطني المصري لم يخلو من الأخطاء ، وربما منها دعمه للأزهر وإنشائه لجامعاته ، ومنحه دوراً لم يكن مطلوباً) ..عبد الناصر ليس موضوعنا اليومموضوعنا اليوم......

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