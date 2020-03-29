مشعل يسار - مستفيدون من فيروس كورونا. آفاق لا تصدق وفرص لا تفوَّت أمام أسياد العالم

2020/03/29 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار كل تصرفات البشر، وفقا لفرويد، هي نتيجة لمزيج من الخوف والجوع والحب بأشكال مختلفة.وأقوياء العالم يعرفون ذلك جيدًا ويستخدمونه للحاجة نفسها ألا وهي الحاجة إلى تولي السلطة أو التمسك بها إذا كانوا على رأسها.والسلطة والمال صنوان وتوأمان.لننظر إلى التسلسل الزمني للظهور الحالي للفيروس، بعيدا عن جوهره وخصائصه وأصله وفصله.ما يهمنا هنا هو كيفية الاستفادة منه في البلدان المختلفة.أما ما تورده وسائل الإ......

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