2020/03/29 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القاء القبض على 4569 مخالفا لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان "مازالت قواتنا الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي،فقد تمكنت ومنذ 17 آذار الحالي ولغاية اليوم 29 من الشهر ذاته من القاء القبض على 4569 مخالفاً، فيما حجزت 569 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 26353 غرامة".

واكدت القيادة على "أهمية تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجول وعدم إضافة أعباء عليها حتى زوال هذا الوباء، حيث أن القوات الأمنية لديها توجيهات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول مخالفة التعليمات الصادرة خلال الحظر".

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، احباط محاولة تسلل لداعش في اطراف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "عجلة داعشية حاولت التسلل إلى اطراف منطقة بانميل قرب قضاء خانقين( 105 شمال شرق ب

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، تمديد حظر التجوال لغاية الـ11 من شهر نيسان المقبل، فيما اصدرت 12 قرارا وتوصية جديدة.

وجاء في بيان القيادة، "على ضوء مقررات خلية الازمة التي عقدت في مبنى محافظة الانبار برئاسة

بغداد اليوم- بغداد

نفى صفاء التميمي، المتحدث باسم سرايا السلام، اليوم الأحد، انسحابها من بعض قواطع المسؤولية من أجل تطبيق حظر التجوال في بعض مناطق شرقي بغداد ومنها مدينة الصدر.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا صحة للانباء التي تحدثت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن القبض على 4569 مخالفا لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن القبض على 4569 مخالفا لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).