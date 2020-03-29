بالصور.. عبد المهدي يجري جولة للوقوف على إجراءات منع التجوال

2020/03/29 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جولة ليلية للاطلاع على إجراءات منع التجوال.

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