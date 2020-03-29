هاشتاك (#نرفض الزرفي الامريكي) يتصدر ترند العراق

2020/03/29 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العه نيوز – بغداد تصدر هاشتاك #نرفضالزرفيالامريكي ترند تويتر في العراق، وحل الاول بواقع تداول تجاوز الـ 13 الف تغريدة.واطلق ناشطون على مواقع الواصل الاجتماعي “تويتر” هذا الهاشتاك احتجاجا على رفض تكليف الزرفي من قبل برهم صالح بمنصب رئاسة الوزراء.وتضمن الهاشتاك رفع صور بتصاميم ورسومات تحمل شعارات رافضة لهذا القرار الذي عدته خرقا […]

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