الخطابي يحمل خلية الازمة مسؤولية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في كربلاء

2020/03/29 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاء كشف محافظ كربلاء ، نصيف الخطابي، الأحد،عن اصابة أغلب العراقيين القادمين من سوريا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح الخطابي، في رسالة مصورة وجهها إلى أهالي كربلاء، أن " المحافظة سجلت امس السبت 11 ، إصابة بفيروس كورونا، واتضح أن الغالبية العظمى من الإصابات لقادمين من سوريا".وأضاف أن "خلية الأزمة في الحكومة لم تعلم محافظة كربلاء بأن سوريا تعتبر من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا؛ لذلك لم يتم حجر أي عراقي قادم من سوريا خلال الفترة الماضية، رغم وجود مراكز للحجر".وتابع قائلا "ربما السلطات السورية أو الجهات الطبية السورية، لم تعط المعلومات بشأن كورونا..كربلاء تنفذ حاليا حملة أمنية وصحية؛ لمتابعة جميع العراقيين الذين كانوا في سوريا".وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاع إصابات كورونا إلى 547، بعد تسجيل 41 إصابة جديدة، واستقرار عدد الوفيات عند 42 حالة.وكان اعلن في سوريا، مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4.

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